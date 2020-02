Inter-Milan, Conte: “Handanovic? Ci sono i medici”. Pioli, “Ibra pronto” (Di sabato 8 febbraio 2020) Inter-Milan, la conferenza stampa di Antonio Conte e Stefano Pioli alla vigilia del derby. Il tecnico dei nerazzurri: “Diamo tempo ad Eriksen”. Aria di vigilia a Milano, con Conte e Pioli che hanno parlato in conferenza stampa in vista della maxi sfida tra Iter e Milan. I nerazzurri vogliono riprendere il passo Scudetto di inizio stagione, i rossoneri cercano conferme dopo lo stop arrivato nell’ultima partita di campionato. Stefano Pioli Inter-Milan, Antonio Conte in conferenza stampa Il tecnico dei nerazzurri ha iniziato la sua conferenza stampa parlando del derby e delle insidie della partita contro il Milan. “All’andata eravamo all’inizio del campionato, era la quarta giornata e nessuna delle due squadre sapeva che cammino si sarebbe prospettato. Il Milan aveva un altro allenatore in panchina, era Giampaolo. I derby sono sempre ... newsmondo

Gazzetta_it : #InterMilan, lo #spread dei #fatturati più alto della storia: +159 milioni per i nerazzurri. Fino al 2016 i rossone… - SkySport : ?? Verso il #DerbyMilano ?? #Inter ?? #Milan ? All’andata vinsero i nerazzurri 2-0 ?? Come finirà domenica sera? ?… - SkySport : ???? Serie ??, 23^ Giornata ?? #Inter ?? #Milan ?? Domenica #9Febbraio ? Dalle 20:00 ?? #SkySport Uno ? Disponibile anche… -