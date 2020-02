Infiltrazione ‘flash’ in campo: gli passano la siringa, calciatore beccato dalle telecamere [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Un calciatore con una siringa in mano e subito a gridare allo scandalo doping. E’ questo quanto successo negli ultimi giorni in Germania. Ozan Kabak, difensore turco dello Schalke 04 (accostato al Milan nella scorsa estate) è stato pescato dalle telecamere della televisione tedesca durante l’intervallo della gara di coppa contro l’Herta Berlino. Mistero subito spiegato. Il centrale, inizialmente in panchina, è stato chiamato in causa dal proprio tecnico a fine primo tempo per dare maggiore stabilità alla difesa dello Schalke, sotto di due reti. Prima di entrare in campo, però, Kabak si è fatto portare dal compagno e amico Mercan una siringa e il suo smartphone. Poi si è iniettato qualcosa nella pancia. Non si tratta ovviamente di sostanze dopanti, bensì di insulina. Lo ha rivelato la “Bild”, che ha spiegato che il turco è diabetico. Deve quindi ... calcioweb.eu

