In Cina chiudono le fabbriche. E ci ricordano quanto siano essenziali (anche) per la produzione europea (Di sabato 8 febbraio 2020) Foxconn ha chiesto ai dipendenti del suo quartier generale a Shenzhen di non tornare al lavoro alla fine delle festività per il Capodanno cinese. I cancelli delle sue fabbriche infatti resteranno chiusi «Per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti e rispettare le misure di prevenzione del governo». Ovviamente, la paura è tutta per il coronavirus. Questa azienda, con sede a Taipei, non è certo fra i marchi più famosi di tecnologia. Difficilmente avrete in mano o conoscerete un prodotto con inciso il suo logo. Eppure è da qui che arrivano alcuni dei dispositivi più diffusi. Foxconn è il primo fornitore cinese per il mercato della tecnologia. A Shenzhen ha un impianto da oltre 330mila dipendenti dove vengono assemblati iPod, iPhone, iPad, Playstation, Nintendo, Amazon Kindle e Xbox. Le condizioni di lavoro dei suoi operai sono state anche al centro di diverse inchieste ... open.online

