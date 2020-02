IMPORT: QUEI CONTAINER DALLA CINA SENZA CONTROLLI (Di sabato 8 febbraio 2020) Mentre il mondo si mobilita per il coronavirus, DALLA «fabbrica del mondo» arrivano in Italia enormi quantità di alimenti a rischio di contaminazione o di merce illegale con finte etichette «CE». E ciò che viene scoperto dalle autorità è solo la punta dell'iceberg.Rotte intercontinentali bloccate, fabbriche e scuole deserte, negozi chiusi, milioni di abitanti in quarantena. Il mondo crede di aver alzato una muraglia contro il virus cinese che DALLA città di Wuhan ha già sconfinato in tre continenti, Italia inclusa con i primi casi registrati della malattia. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha costituito la sua task force di epidemiologi per mettere a punto e distribuire un vaccino contro la nuova peste asiatica che ha già fatto tremare le borse e ha scatenato isterismi e sinofobia.Nell'indifferenza generale, però, la CINA continua a spedire in tutto il pianeta milioni di ... panorama

4ZampeNews : Import: quei container in arrivo dalla Cina senza controlli - MaragnoThomas : RT @MarcoFlorianMED: @MauriceGarran Secondo lei, con un mare Mediterraneo instabile, cosa succederebbe ai porti francesi, ai costi del loro… - MarcoFlorianMED : @MauriceGarran Secondo lei, con un mare Mediterraneo instabile, cosa succederebbe ai porti francesi, ai costi del l… -