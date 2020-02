Ilary Blasi, conoscete la mamma? Sono due gocce d’acqua [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La moglie del Pupone Francesco Totti, a poco a poco a saputo farsi spazio sempre più nel mondo della televisione, diventando anche un punto di riferimento importante della rete Mediaset. Di lei e della sua vita privata conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto la sua splendida mamma? (Continua dopo la FOTO) Ilary Blasi Chi è la mamma di Ilary Blasi Si chiama Daniela e la bellezza sembra proprio essere di casa. La mamma dell’ex letterina è decisamente somigliante a lei: stessi occhi, stessi lineamenti, stessi colori. E’ romana e lavora nella Capitale come vigilessa. Le due donne Sono molto legate e hanno un rapporto molto stretto. (Continua dopo la FOTO) Ilary Blasi sbarca all’Isola dei Famosi 2020 Cambio di conduzione all’Isola dei Famosi: la storica presentatrice Alessia Marcuzzi ha ... kontrokultura

KontroKulturaa : Ilary Blasi, conoscete la mamma? Sono due gocce d'acqua [FOTO] - - elena42858901 : non c’entra nulla ma io con questa gif riesco a sentire la voce di ILARY BLASI #gfvip4 #gfvip - Emma_Scar : In Italia abbiamo Totti e Ilary Blasi, che sono Re e Regina d’Italia e non voglio sentire lamentele -