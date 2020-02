Il ritorno di Parmitano dallo spazio: “Il miracolo è di essere tutti sotto la stessa bandiera” (Di sabato 8 febbraio 2020) La conferenza stampa di Luca Parmitano dopo il ritorno dallo spazio: “Le sorti del nostro pianeta sono nelle nostre mani”. COLONIA (GERMANIA) – Dopo il ritorno dallo spazio Luca Parmitano ha tenuto una conferenza stampa per raccontare la sua esperienza. E’ stato un viaggio di rientro turbolente con l’astronauta che si è preso due giorni di riposo prima di incontrare colleghi e giornalisti: “Ho avuto 41 anni per abituarmi alla gravità terrestre“, scherza l’italiano. La conferenza stampa di Luca Parmitano Una lunga conferenza stampa per Luca Parmitano che ha toccato diversi argomenti: “La Iss è un posto di lavoro in cui ci sono persone che sono diventate amici. Quando mi chiedono cosa preferisco dello spazio io rispondo tutto perché per me è casa. E’ come chiedere quale parte della vita preferisci“. E poi ... newsmondo

