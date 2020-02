Il ricercatore emiliano positivo al coronavirus era a Wuhan per amore (Di sabato 8 febbraio 2020) È stato trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma il ricercatore emiliano di 29 anni, tornato da Wuhan, in Cina, e risultato positivo al test sul coronavirus. Le sue condizioni di salute al momento non destano particolari preoccupazioni, come fanno sapere dall’ospedale, ma in ogni caso il paziente resta sotto stretta osservazione. Anche perché si tratta del primo italiano contagiato da coronavirus. LEGGI ANCHE –> Il ricercatore emiliano di 29 anni che ha contratto il virus Perché l’italiano positivo al coronavirus era a Wuhan Il ragazzo è originario di Luzzara, un piccolo comune della provincia di Reggio nell’Emilia. Non molti in paese si ricordano di lui: ha ben presto lasciato Luzzara per studiare a Milano, dove si è laureato. Poi si è trasferito in California, dove è diventato ricercatore in una fra le migliori università nel campo della computer ... giornalettismo

ricci_davide77 : #UltimOra 'E' sereno, sta bene ed è in contatto con i genitori' il ricercatore emiliano risultato positivo al… - Destradipopolo : IL PRIMO CONTAGIATO DAL #CORONAVIRUS E’ UN RICERCATORE EMILIANO HA 29 ANNI E SI ERA FERMATO IN CINA UN SOLO GIORNO… - Gio_Scorza : RT @neXtquotidiano: Adesso non si escludono controlli e quarantena anche per tutti coloro che hanno partecipato all’operazione di rimpatrio… -