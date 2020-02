Il Movimento in cerca di leader. Roma può incoronare la Taverna. Si scalda il dibattito in vista degli Stati generali. Ed emerge la figura della vicepresidente del Senato (Di sabato 8 febbraio 2020) Chi sarà il nuovo capo politico o i componenti di un gruppo di vertice lo decideranno i prossimi Stati Generali. Ma non c’è dubbio che le figure di cui si parla non sono molte, e la loro indicazione dipenderà dalla strada che prenderà il Movimento: un ritorno alle origini con la sua tradizionale dimensione post ideologica, e quindi né con le Destre e né col Pd, oppure ci si aprirà al nuovo campo progressista di cui si parla molto a Sinistra, per creare un fronte unico capace di fermare il Centrodestra a trazione Salvini. In ogni caso chi prenderà le redini del Movimento in Parlamento dovrà avere alcune caratteristiche di leadership, e perché no, essere donna di sicuro può aiutare. Così balza in cima ai pensieri di molti Paola Taverna, perfetta rappresentante di un aspetto caratterizzante dei Cinque Stelle, in quanto incarna da sempre quel movimentismo populista che inevitabilmente ... lanotiziagiornale

