Il monito di Bankitalia al Governo: “E’ il momento degli investimenti” (Di sabato 8 febbraio 2020) L’intervento del governatore Visco a Assiom Forex: “L’azione di vigilanza, anche sulle banche di piccola dimensione, è intensa”. BRESCIA – Il convegno Assiom Forex entra nel vivo con l’intervento di Ignazio Visco. Il governatore della Banca d’Italia ha toccato diversi argomenti come per esempio la crisi della Popolare di Bari: “L’azione di vigilanza – ha assicurato il numero uno di via Nazionale citato da Repubblica – è intensa anche sugli istituti di piccole dimensioni. E questa resta nell’ambito di poteri assegnati all’autorità di controllo e nel pieno rispetto della natura di impresa dell’attività bancaria, oltre che delle disposizioni di legge“. La difesa di Visco Visco ha difeso il lavoro di Bankitalia che è finita al centro delle polemiche dopo la vicenda della Popolare di Bari: ... newsmondo

