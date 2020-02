Il meraviglioso monologo di Tiziano Ferro sui 40 anni: «Sono estremista, sempre dalla parte dei deboli» (Di sabato 8 febbraio 2020) Prima del medley “Non me lo spiegare”, “Ed ero contentissimo”, “Per dirti ciao”, Tiziano Ferro si è lasciato andare a un monologo molto toccante sui 40 anni, che il cantante stesso compirà il prossimo 21 febbraio. L’artista di Latina ha iniziato in maniera lapidaria: «Quest’anno compirò 40 anni». Poi, dopo la pausa teatrale, Tiziano Ferro è andato avanti, aprendosi in una commovente confessione. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, la finale: segui il LIVE su Giornalettismo monologo Tiziano Ferro a Sanremo sui 40 anni «Tra due settimane compio 40 anni – ha detto Tiziano Ferro -.Ho visto Dio per la prima volta a 40 anni. Aveva il volto di un adolescente. Ho imparato che non bisogna negarsi all’amore di padre e madre. Ci ho messo 40 anni ma adesso so che il brutto tempo non esiste. Ora guardo il mondo attraverso il filtro delle mie cicatrici. So che subire non è una disgrazia, ... giornalettismo

PIERPARDO : Monologo meraviglioso e necessario. @rulajebreal #Sanremo70 - Mony_Marian : RT @PizzyBoom: Meraviglioso il monologo di Tiziano. #Sanremo2020 - PizzyBoom : Meraviglioso il monologo di Tiziano. #Sanremo2020 -