Il marito di Tiziano Ferro è geloso del bacio con Fiorello: il WhatsApp pubblicato dal cantante (Di sabato 8 febbraio 2020) Victor Allen, marito di Tiziano Ferro, commenta il bacio con Fiorello: "È il mio uomo, giù le mani" Il marito di Tiziano Ferro, Victor Allen, ha commentato il momento del bacio con Fiorello al Festival di Sanremo 2020: "È il mio uomo, giù le mani!". A condividere il messaggio del compagno è stato proprio il cantante di Latina che su Instagram aggiunge: "Menomale che ci ride su, crisi coniugale scampata! Grazie Dio per il senso dell'umorismo di mio marito". Tiziano Ferro si è unito civilmente con Victor Allen, 50enne statunitense di Los Angeles. La cerimonia è stata celebrata sabato 13 luglio 2019 in una villa a Sabaudia (in provincia di Latina dove il cantante è nato nel 1980). Victor Allen e Tiziano Ferro sono legati da circa tre anni e si erano già sposati segretamente a Los Angeles lo scorso 25 giugno.

