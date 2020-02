Il derby di Milano visto dagli ex presidenti, Moratti e Berlusconi (Di sabato 8 febbraio 2020) Sul Corriere della Sera il derby milanese di stasera è raccontato attraverso i ricordi dei due ex presidenti, Moratti e Berlusconi. Il primo derby, per Moratti, è indimenticabile. «Eravamo sfavoriti. E di parecchio. Entrando allo stadio incontrai Berlusconi e Galliani. Dissi, scherzando ma non troppo, di andarci piano. Ridevano sereni. Bianchi impostò il suo discorso sulla differenza tra le due squadre. Voi, disse ai nostri, siete quelli seri, perbene, umili. Tra voi e loro c’è di mezzo l’oceano. Insomma il derby di Milano non possono mica vincerlo quelli lì». Finì con la vittoria dell’Inter per 3-1, con gol di Seno, Jonk e Berti. Per Berlusconi il più bello fu quello della doppia semifinale di Champions del 2003. «Eliminammo l’Inter a Milano e poi superammo la Juve nella finale a Manchester» Massimo racconta che ad impressionarlo, da bambino, era Nordahl. «Mi faceva paura. Era ... ilnapolista

SkySport : Inter-Milan, Lucio: 'Derby di Milano il più bello al mondo. Andare alla Juve un errore' - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #DerbyMilano, #InterMilan, il sindaco Sala: 'Non sarà l'ultimo a San Siro'/ VIDEO - Giovanni1962RM : RT @grandolfo1980: Derby di Milano #InterMediaHouse 5 #CasaMilan 0 Ora vediamo in campo !! #DerbyMilano -