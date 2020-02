Il Cioccolato che Arriva sulle Nostre Tavole Proviene da Bambini Schiavi (Di sabato 8 febbraio 2020) Vivono in condizioni estremamente disagiate, in condizioni fisiche dannose, in continuo contatto con insetti, glisofato, morsi di serpente, dolori alla schiena, si tratta di Bambini Schiavizzati che lavorano intensamente, non sono tutelati per di più sottoposti ad ore lavorative interminabili. Questo accade in Costa d’Avorio dove oltre un milione di Bambini vengono sfruttati con una manodopera che dalle Nostre parti sarebbe giudicata illegale, per assicurare e portare benessere in paesi occidentali, la nostra amata cioccolata è il risultato di una tragedia senza fine. Questi Bambini non vanno a scuola e vivono nella povertà più assoluta, lavorando nonostante l’età infantile e costretti a vivere in una condizione di estremo disagio. nel 2001, l’industria del Cioccolato si era impegnata per la loro tutela, ma in Costa d’Avorio è rimasto tutto ... youreduaction

NightskyAddict : @inmycarradio ti amo quasi quanto il coso al cioccolato che ho appena mangiato - ntonello1969 : ?????????? Immagino che non hai altre alternative. Però di cioccolato, bella idea - federicantico : un bel modo di iniziare il viaggio. Il #Typicotto di #cioccolato calabrese con il rum da parte della #DianoViaggi c… -