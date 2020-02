Il caso Trump | dialogo da opposti pianeti

Assoluzione piena e caso impeachment chiuso. La vittoria di Trump : Il Senato ha respinto sia l’accusa di abuso di potere sia quella di ostruzione al Congresso, Trump si prende la rivincita sui detrattori. Dopo mesi di battaglie, polemiche, documenti stracciati, si è arrivati all’epilogo. Ed è un trionfo per il presidente Trump. Il Senato ha respinto sia l’accusa di abuso di potere sia quella di […] L'articolo Assoluzione piena e caso impeachment chiuso. La vittoria di Trump proviene da ...

caso GREGORETTI/ Da Tangentopoli a Clinton e Trump : tutto si lega - o quasi - : Negli Stati Uniti si gioca una battaglia decisiva per la democrazia presidenziale. Cioè per non diventare come l'Italia. Ecco perché

Trump (via Twitter) avverte l’Iran : «In caso di attacco - gli Usa reagiranno rapidamente e in modo sproporzionato» : Donald Trump lancia quella che sembra una dichiarazione di guerra via Twitter. Dopo il raid in cui è stato ucciso il generale Soleimani e dopo le minacce di vendetta e di ritorsioni, il presidente americano notifica un messaggio al Congresso ma il tweet è di nuovo rivolto a Teheran come ulteriore avvertimento. «Questo post serva come notifica al Congresso degli Stati Uniti – esordisce Trump -: se l’Iran dovesse colpire qualsiasi ...