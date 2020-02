I pronostici sportivi di oggi, sabato 8 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) I pronostici di sabato 8 febbraio: ci sono i consueti tre anticipi di Serie A. Si parte alle 15:00 con Fiorentina-Atalanta. Alle 18:00 il Torino, alla prima partita dopo l’esonero di Mazzarri, affronterà in casa la Sampdoria. La partita che verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN è quella tra Verona e Juventus. pronostici altri campionati Ci sono cinque partite di Serie B, tutte trasmesse in diretta streaming da DAZN: Cittadella-Empoli, Crotone-Cremonese, Pordenone-Livorno, Venezia-Frosinone e Perugia-Spezia, il posticipo delle 18:00. In Premier League questa settimana si giocano appena due partite: Everton-Crystal Palace alle 13:30 e Brighton-Watford alle 18:30. Sono attesi puntuali i gol della Bundesliga. Alle 15:30 si giocano Friburgo-Hoffenheim, Hertha Berlino-Mainz, Werder Brema-Union Berlino, Wolfsburg-Fortuna Dusseldorf e ... ilveggente

