I discografici di Bugo contro Morgan: “Lui folle, ma la squalifica è ingiusta” | VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo contro Morgan, i discografici: “squalifica ingiusta” Bugo contro Morgan. Colpo di scena al Festival di Sanremo 2020: i due cantautori, presentatisi insieme all’Ariston, sono stati squalificati per aver interrotto a metà la loro esibizione durante la quarta serata. Morgan ha cambiato a sorpresa il testo della canzone Sincero, rivolgendo parole dure nei confronti del collega. “Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io”, ha cantato Morgan. A quel punto, Bugo se n’è andato lasciandolo da solo sul palco. Poco dopo, regolamento alla mano, Amadeus ha annunciato la ... tpi

