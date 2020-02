Harry e Meghan, com’è la loro vita dopo il divorzio dalla royal family? (Di sabato 8 febbraio 2020) Sarebbe molto poco royal la vita che Harry e Meghan, dopo il divorzio dalla famiglia reale britannica, starebbero conducendo attualmente. I due ragazzi stanno finalmente vivendo come hanno sempre sognato di fare. Si trovano a Vancouver, in Canada, dove Meghan è arrivata già da diverse settimane e dove Harry l’ha raggiunta da qualche giorno. La vita semplice di Harry e Meghan Una semplice vita a tre quella che Harry e Meghan stanno vivendo in Canada. All’interno della loro villa, dove trascorrono moltissimo tempo, i ragazzi si dedicano alla cucina, al relax e si concedono, poi, lunghe passeggiate al parco con il piccolo Archie e con i cani. Le prime foto non ufficiali hanno dimostrato proprio questo e se, prima, la protagonista era solo Meghan adesso anche Harry è entrato a pieno regime in questa vita completamente nuova. L’ex principino ribelle di casa Windsor, ... kontrokultura

Syndrome_Harry : Meghan Trainor mi è scesa ancora di più dicendo che ha copiato il titolo di Niall 'Nice to meet ya' e che ha avuto… - KontroKulturaa : Harry e Meghan, com'è la loro vita dopo il divorzio dalla royal family? - -