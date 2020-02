Greta Gerwig: i suoi migliori ruoli, da Frances Ha a Mistress America (Di sabato 8 febbraio 2020) Greta Gerwig, l'acclamata regista di Lady Bird e Piccole donne, è anche uno dei volti-simbolo del cinema indie Americano: ripercorriamo le sue migliori prove d'attrice. Se c'è un termine che può aiutarci a definire la peculiarità di un'interprete come Greta Gerwig, questo è "empatia": che si tratti di figure realistiche o di giovani donne eccentriche e sopra le righe, in ogni caso risulta palpabile l'intima connessione che lega l'attrice Americana ai propri personaggi. Tanto più quando la Gerwig ha avuto spazio per improvvisare, per caratterizzare in maniera più personale i ruoli a lei assegnati o, meglio ancora, per contribuire lei stessa ai copioni alla base di alcuni dei suoi film più belli. Nata a Sacramento, in California, il 4 agosto 1983, in una famiglia della ... movieplayer

Noovyis : (Greta Gerwig: i suoi migliori ruoli, da Frances Ha a Mistress America) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Greta Gerwig: i suoi migliori ruoli, da Frances Ha a Mistress America - pfreeloader : RT @rossotizianox: Wilson R. Webb, fotografo di scena di Greta Gerwig e Noah Baumbach, ha immortalato il cast di 'Piccole Donne' con la tec… -