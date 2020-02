Gregoretti, la difesa di Salvini: “Nave era posto sicuro. Berlino segnalò tre persone a bordo che potevano mettere a rischio la sicurezza” (Di sabato 8 febbraio 2020) “La nave Gregoretti era un posto sicuro”. E Matteo Salvini ritardò lo sbarco “perché il governo tedesco aveva fatto sapere che tre persone a bordo erano soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale”. Sono queste le prime indiscrezioni, riportate dall’agenzia Ansa, della linea difensiva che il leader del Carroccio intende tenere davanti ai giudici nel caso in cui il Senato, il prossimo 12 febbraio, votasse a favore dell’autorizzazione a procedere. E se nella Lega sono tante le perplessità su come comportarsi in Aula, il leader ai suoi ha riferito di essere intenzionato a chiudere la vicenda “andando davanti ai giudici catanesi” perché convinto di “poter dimostrare che negando lo sbarco ai migranti ha difeso l’interesse nazionale”. Ma i suoi parlamentari potrebbero non seguirlo e non votare a favore del processo, ... ilfattoquotidiano

