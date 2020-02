Germania, Merkel rimuove membro del governo dopo lo scandalo di Turingia (Di sabato 8 febbraio 2020) dopo il dietrofront di Thomas Kemmerich, anche in casa Cdu iniziano a cadere le teste in seguito al terremoto provocato dal voto-blitz dell’Afd alle regionali in Turingia. La cancelliera tedesca ​Angela Merkel ha rimosso un membro del suo governo, nonché di Cdu, il suo partito, a seguito dello scandalo nazionale causato da un’alleanza senza precedenti tra Cdu e Afd, l’estrema destra. «In un colloquio, la cancelliera mi ha informato che non posso più essere commissario governativo per gli stati regionali della Germania orientale», ha dichiarato Christian Hirte, il diretto interessato. Da quanto emerge, intanto, il capo della Cdu in Turingia «non gode più del sostegno del partito». Nei primi sondaggi effettuati dopo l’elezione «a sorpresa» di Kemmerich a governatore insieme ai voti dell’Afd, il partito dell’ultradestra, la Cdu vede decimarsi i propri consensi, ... open.online

