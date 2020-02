Georgina Rodriguez in sottoveste di raso con Ronaldo, così si è preparata al Festival di Sanremo (Di sabato 8 febbraio 2020) Georgina Rodriguez è stata la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo ma, solo dopo essere scesa dal palco dell'Ariston, ha rivelato i dettagli della sua preparazione. Prima di apparire splendida nei suoi abiti scintillanti, ha passato la serata in sottoveste in camerino con Cristiano Ronaldo e altri due amici. fanpage

