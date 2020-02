Genius: Aretha le prime immagini della serie tv dedicata ad Aretha Franklin di National Geographic (Di sabato 8 febbraio 2020) Domenica sera negli Stati Uniti su ABC vanno in onda gli Oscar (in Italia nella notte tra domenica e lunedì su Sky Cinema, Sky Uno e in chiaro su Tv8) e durante una delle tante interruzioni pubblicitarie che ci saranno, il canale di proprietà Disney trasmetterà il promo che trovate in apertura del terzo capitolo di Genius, dedicato ad Aretha Franklin. La serie di National Geographic, ormai parte del gruppo Disney, avrà così la massima visibilità possibile tra i canali del gruppo. Inoltre la visibilità per questa attesa antologia sarà ancora più forte grazie alla protagonista Cynthia Erivo, nominata agli Oscar come miglior attrice per Harriet e che si esibirà durante la serata con la canzone originale dello stesso film per cui ha ricevuto la nomination.Genius: Aretha le prime immagini della serie tv dedicata ad Aretha Franklin di National Geographic pubblicato su ... blogo

