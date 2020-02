GAZZETTA – “Canta Ronaldo. Da Sanremo alla città dell’Arena” (Di sabato 8 febbraio 2020) L’apertura odierna de La GAZZETTA dello Sport mette in primo piano il solito CR7. “Canta Ronaldo. Da Sanremo alla città dell’Arena. Al Festival ha brillato con Georgina, stasera a Verona provano ad allungare a 10 la serie delle gare con gol e a blindare il vantaggio della Juve su Inter e Lazio”. Nel taglio alto spazio alla sfida più sentita di Milano, il derby raccontato da due suoi ex protagonisti. “Lucio & Kakà: vai col derby! Due glorie brasiliane rigiocano la stracittadina. L’ex nerazzurro: ‘Conte è l’allenatore per lo scudetto’. L’ex rossonero: ‘Segna Ibra e poi speriamo…'”. Attenzione anche alla classifica che si sta delineando già dopo l’anticipo del venerdì sera. “Sì, sì, sì Sinisa. Miha all’Olimpico, il Bologna ne fa tre. Roma: aria di crisi. Il tecnico serbo esce ... calciomercato.napoli

BullaInterista : La @Gazzetta_it ha ragione nel dare quella prima pagina a #CR7, l'unica dimenticanza 'voluta' sta nel fatto che Ron… - Sospeso4 : Di: tutti quelli che odiano la #Juventus Accompagnato dal maestro: #nedved e dall'orchestra de la @Gazzetta_it Con… - infoitsport : PRIMA PAGINA - L'apertura de La Gazzetta dello Sport: 'Juve, canta Ronaldo' -