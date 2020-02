Gattuso: “Milik è uno degli attaccanti che più lega il gioco, ce ne sono pochi come lui” (Di sabato 8 febbraio 2020) In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Lecce, Rino Gattuso ha parlato anche di Arkadius Milik. Nei momenti di sofferenza, Milik sembra non avere le qualità per far salire la squadra, come ovviare? “Palleggiando. Chi ha detto che non si può palleggiare per 70-80 minuti? Bisogna muoversi, quando non ci riesci non è perché non hai forze ma perché non stai in movimento, non sali. Il problema non è Milik. Dobbiamo stare tranquilli, metterci a posto e muoverci, ci alleniamo per questo, non per avere addominali o gambe grosse. Milik è uno dei più forti in attacco che lega il gioco, ce ne sono pochi di attaccanti come lui che legano, in Europa, al mondo. Dobbiamo metterlo in condizione di esprimersi al massimo. Ti dà una mano, ma noi dobbiamo essere più bravi, quando gli arriva palla, di salire e non lasciarlo solo contro 4”. L'articolo Gattuso: “Milik è uno degli ... ilnapolista

