Frecciarossa deragliato, tutti gli interrogativi sul lavoro dei 5 operai. Dal controllo a vista alle manovre effettuate: i punti da chiarire (Di sabato 8 febbraio 2020) L’intera squadra di operai di Rete ferroviaria italiana indagata, gli accertamenti irripetibili sui binari a partire da lunedì. E una domanda che gli esperti del settore continuano a farsi: come è stato possibile lasciare il deviatoio in “rovescio per la sinistra” invece che dritta, nella convinzione che la posizione fosse quest’ultima? Sciogliere questo interrogativo è la chiave dell’indagine che il nucleo investigativo della Polfer sta portando avanti, su delega della procura di Lodi, sull’incidente del Frecciarossa 1000 costato la vita dei due macchinisti all’alba di giovedì. A oltre 48 ore dal momento del deragliamento del treno 9595 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano ci sono alcuni punti fermi e molte zone d’ombre. L’intervento Di certo giovedì notte una squadra di 4 operai più il capotecnico – che hanno riferito ... ilfattoquotidiano

NicolaPorro : Sul #Frecciarossa deragliato #Repubblica, che dà lezioni di sobrietà, va di toni apocalittici. #Prescrizione,… - Agenzia_Ansa : #Frecciarossa deragliato nel Lodigiano: indagati cinque operai #ANSA - SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? -