Fratelli d’Italia, Cirielli “tifa” De Luca : “Io candidato alla presidenza se salta l’intesa nazionale” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Chi si aspettava che l’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia, in programma stamani all’Hotel Mediterranea a Salerno, potesse essere il momento per ufficializzare da parte del partito, guidato da Edmondo Cirielli in Campania e da Giorgia Meloni a livello nazionale, il momento in cui dare ufficialmente sostegno alla candidatura di Stefano Caldoro alla presidenza della regione Campania, resta deluso dall’intervista nel quale il senatore Antonio Iannone dice chiaramente che il candidato di Fratelli d’Italia resta Edmondo Cirielli. A chiarire la dinamica interna alla coalizione di centro destra è il deputato candidato. “Il nostro nome resta quello di Stefano Caldoro se la coalizione di centro destra confermerà l’intesa”. È evidente, insomma, che la trattativa nazionale sul risiko delle candidature nelle varie regioni, è ancora in alto mare e che ... anteprima24

Mov5Stelle : Per fortuna l'idiozia ancora non è contagiosa. Ignazio Benito Maria La Russa, di Fratelli d'Italia, si fregia di e… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’assessore di Fratelli d’Italia a Codroipo: “Non stringete la mano, il contagio è virale. Usate il sa… - petergomezblog : questa sera a #sonoleventi sul #nove nuova puntata della nostra inchiesta sui bilanci dei partiti. Dopo Pd, Lega e… -