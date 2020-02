Fortnite – Sfida – Pesca un pesce al Lago delle Canoe, al Lago Languido e allo Stagno Flopper (Di sabato 8 febbraio 2020) Proseguiamo con le Sfide di Fortnite Capitolo 2, questa volta è il turno di Pescare in luoghi ben precisi (3 in totale), utilizzando una canna da Pesca, bomba o focina. Come completare la Sfida Pesca un pesce al Lago delle Canoe, al Lago Languido e allo Stagno Flopper La Sfida di cui vogliamo parlarvi oggi come da titolo, richiede di Pescare a Lago delle Canoe, Lago Languido e Stagno Flopper. Escludendo Lago Languido che potete facilmente trovare nella mappa di Fortnite Capitolo 2, localizzato nella parte più a sud-est, dove si trovano lo Stagno Flopper e il Lago delle Canoe? Lo Stagno Flopper come suggerisce il nome stesso, è un piccolo Stagno che potete trovare tra Siepi d’Agrifoglio e Borgo Bislacco, nei pressi anche di Pantano Palpitante. Il Lago delle Canoe è invece il laghetto che trovate in prossimità di Moli Molesti. Una ... gamerbrain

