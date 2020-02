FORMAZIONI Verona Juventus: Higuain vince il ballottaggio con Dybala. Borini guida i gialloblù (Di sabato 8 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Verona Juventus Ecco gli schieramenti ufficiali di Hellas Verona-Juventus, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/2020. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla, Rrahmani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric. Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Costa, Higuaín, Ronaldo. All. Sarri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

forumJuventus : #VeronaJuve, oggi ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-3 con il tridente Douglas Costa Ronaldo e Dybala. Sulla fascia d… - DiMarzio : #VeronaJuve | #Dybala o #Higuain? Le probabili scelte di #Sarri ?? - Calciodiretta24 : Serie A, Hellas Verona – Juventus: le formazioni ufficiali -