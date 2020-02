FORMAZIONI Torino Sampdoria: Thorsby titolare, Belotti-Berenguer in avanti (Di sabato 8 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Sampdoria, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Ekdal, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

