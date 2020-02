FORMAZIONI Fiorentina Atalanta: c’è Gomez, coppia Cutrone-Chiesa (Di sabato 8 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Fiorentina Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Atalanta, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/2020. Iachini non rinuncia al tandem Cutrone-Chiesa, mentre nell’Atalanta Gasperini potrà contare Gomez e Ilicic dietro Zapata, con Djimsiti preferito a Caldara. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Castrovilli, Benassi, Pulgar, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini Leggi su Calcionews24.com calcionews24

