Fiorentina, Ribery riparte: da lunedì si penserà al recupero (Di sabato 8 febbraio 2020) Continua la riabilitazione di Franck Ribery, attaccante della Fiorentina. Il francese ha tolto la vite, ora può iniziare la fase di recupero Manca ancora molto per rivederlo in campo, ma Franck Ribery ha iniziato la fase di recupero. Anzi, il francese tornerà in campo da lunedì per poter tornare al meglio nella parte finale di stagione. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha confermato la rimozione della vite, come comunicato dal club viola. Il giocatore si è recato a Monaco di Baviera per poter togliere il supporto: ora ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima di rivederlo in campo, ma l’attaccante viola inizierà a breve la fase di recupero. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Fiorentina; Ribéry, rimosse le viti alla caviglia Da lunedì l'attaccante francese inizierà la ripresa atletica - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, UFFICIALE: da lunedì #Ribery torna ad allenarsi - infoitsport : REPORT MEDICO, DA LUNEDÌ RIBERY TORNA AD ALLENARSI SUL CAMPO. IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA -