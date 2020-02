Fiorentina, Commisso: “Polemiche? Basta, diciamo che parlo male l’italiano…” (Di sabato 8 febbraio 2020) Alla fine della partita persa contro l'Atalanta, il patron viola ha voluto chiudere ogni polemica con la Juventus e ha applaudito i propri tifosi: "Devo dire che abbiamo un tifo eccezionale, Firenze si merita di più. Polemiche? Con me si deve parlare in inglese, capisco e parlo male l'italiano. Ma alcuni commenti non mi sono piaciuti" fanpage

pisto_gol : Nell’ultima settimana sono esplosi contro la gestione arbitrale il presidente della Fiorentina, Commisso, l’allenat… - DiMarzio : #Fiorentina, #Commisso si sfoga: 'Sono disgustato' ?? - Sport_Mediaset : #Inter, #Moratti: '#Commisso? In passato ben altre cose contro di noi...' L'ex presidente #nerazzurro: 'La… -