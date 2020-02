Fiorentina: Chiesa non basta. Vince (1-2) l’Atalanta. Malore alla fidanzata di Castrovilli. Pagelle (Di sabato 8 febbraio 2020) Non è bastato il lampo di Chiesa nel primo tempo, e nemmeno sono stati sufficienti i lampi di Castrovilli. L'Atalanta, con la sua organizzazione di gioco, e i gol di Zapata e Malinovskyi, Vince. Giocando, a mio parere, anche meglio della Juventus. Rachele Risaliti, ex miss Italia, soccorsa in tribuna per un Malore firenzepost

acffiorentina : Federico Chiesa abbraccia i tifosi viola dopo il goal del vantaggio. Fiorentina ?? Atalanta 1?-0? #ForzaViola ??… - acffiorentina : | ??? | Dopo 45' decisiva la rete di Federico Chiesa per il vantaggio viola. Fiorentina ?? Atalanta 1?-0?… - acffiorentina : | ??| L'esultanza di Federico Chiesa ?? al goal del vantaggio viola Fiorentina ?? Atalanta 1?-0? #ForzaViola ??… -