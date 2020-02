Fiorentina Atalanta | duro striscione dei tifosi viola contro Nicchi – FOTO

Fiorentina - Pradè : «Ci sta perdere contro l’Atalanta. Sul rientro di Ribery…» : Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro l’Atalanta Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «Abbiamo perso contro una squadra forte, ci sta la sconfitta in questo momento. L’Atalanta è quarta, parla la classifica. Vogliamo migliorarci anno dopo anno. La squadra deve ...

Zapata e Malinovskyi in gol. Atalanta ribalta Fiorentina : sono brividi da Champions : L'Atalanta riparte. E inchioda la Fiorentina al secondo stop di fila, prendendosi la rivincita dopo l'amara eliminazione in Coppa Italia. Gli orobici passano al Franchi in rimonta con un secondo tempo 'da grande' dopo esser andati sotto nei primi 45' per il gol di Chiesa. La reazione dei lombardi do

Serie A - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Malinovskyi lancia la Dea : L'Atalanta rimonta la Fiorentina e sbanca il Franchi dopo 27 anni. Decide il gol nella ripresa di Malinovskyi. Ora la Dea vola al quarto posto e supera la Roma.

Fiorentina : Chiesa non basta. Vince (1-2) l’Atalanta. Malore alla fidanzata di Castrovilli. Pagelle : Non è bastato il lampo di Chiesa nel primo tempo, e nemmeno sono stati sufficienti i lampi di Castrovilli. L'Atalanta, con la sua organizzazione di gioco, e i gol di Zapata e Malinovskyi, Vince. Giocando, a mio parere, anche meglio della Juventus. Rachele Risaliti, ex miss Italia, soccorsa in tribuna per un Malore

Diretta/ Fiorentina Atalanta (risultato finale 1-2) video tv : Malinovskyi la ribalta! : Diretta Fiorentina Atalanta streaming video e tv: formazioni ufficiali e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

Atalanta ‘bella fuori’ - Fiorentina con poca fede in… Chiesa : finisce 1-2. Le pagelle di CalcioWeb : Due cose sono certe nella vita: la morte e la vittoria dell’Atalanta fuori casa. Se gli orobici in casa non hanno fatto benissimo di recente, lo stesso non si può dire del percorso in trasferta. Anche se combattuta, e non contrassegnata dalla solita goleada, la partita è stata appannaggio della compagine di Gasperini, la quale ha avuto la meglio in rimonta di una Fiorentina coriacea. E’ infatti proprio la squadra viola ad ...

Pagelle e Highlights 23^ giornata - Fiorentina-Atalanta 1-2 - decide Malinovskyi. Roma-Bologna 2-3 : Barrow show - tracollo giallorosso : Pagelle 23 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 23^ giornata di Serie A. Come riportato nella giornata di ieri, tante le novità di formazione dal primo minuto. Sarri potrebbe far ritorno al 4-3-3, con Douglas Costa, Higuain e Ronaldo in attacco. Il Milan potrebbe affidarsi a Rebic al posto di Leao, mentre l’Inter […] L'articolo Pagelle e Highlights 23^ giornata,Fiorentina-Atalanta 1-2, decide Malinovskyi. ...

Fiorentina Atalanta 1-2 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Franchi, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’Atalanta ribalta la Fiorentina e conquista tre punti preziosi in ottica quarto posto grazie alle reti di Zapata e Malinovskyi Sintesi Fiorentina Atalanta 1-2 MOVIOLA 70′ GOL DI MALINOVSKYI – L’ucraino si porta al limite dell’area e fa partire il sinistro che buca Dragowski e ...

PAGELLE Fiorentina Atalanta : Zapata e Malinovskyi ribaltano la Viola VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Fiorentina Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Fiorentina e Atalanta, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Zapata, Malinovskyi FLOP: Cutrone VOTI Fiorentina: Dragowski 5; Milenkovic 6, Pezzella 6.5, Igor 6; Lirola 6, Benassi 5 (84′ Badelj sv), Pulgar 6 (78′ Sottil sv), Castrovilli ...

L’Atalanta vince in rimonta 2-1 in casa della Fiorentina ed è quarta da sola : L’Atalanta vince in rimonta 2-1 in casa della Fiorentina ed è quarta da sola . L’Atalanta adesso è al quarto posto con 42 punti, ha distanziato la Roma che ieri sera ha perso un’altra partita (1-3 in casa contro il Bologna). Crisi profonda per la squadra di Fonseca che ha totalizzato la miseria di quattro punti in sei gare. Oggi la Fiorentina è andata in vantaggio con tiro di Chiesa da fuori area. L’Atalanta avrebbe ...

Fiorentina-Atalanta 1-2 - Zapata e Malinovsky regalano il quarto posto alla Dea : L'Atalanta batte per 2-1 la Fiorentina e si porta al quarto posto in classifica anche grazie alla sconfitta della Roma nell'anticipo contro il Bologna. La Dea ha battuto la squadra con cui aveva avuto più problemi in questa stagione (pareggio all'andata e sconfitta in Coppa Italia) rimontando con Zapata e Malinovsky lo svantaggio iniziale firmato da Chiesa e 27 anni dopo torna a vincere a Firenze.Continua a leggere

Fiorentina Atalanta : tabellino - pagelle e highlights – VIDEO : Secondo anticipo della Serie A TIM tra Fiorentina e Atalanta: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dello stadio Franchi. Si è giocato oggi sabato 8 febbraio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Leggi anche –> Razzismo calcio | insulti alla partita […] L'articolo Fiorentina Atalanta: tabellino, pagelle e highlights – ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta 1-2 : 16.56 L'Atalanta sbanca il 'Franchi' e si issa solitaria al 4° posto. Occasioni per Ilicic e Castagne, difesa viola in affanno.Pasalic sciupa da centroarea.Fiorentina votata al contropiede,Chiesa trova il vantaggio al 32' con un tiro da fuori dopo respinta corta. Gli ospiti riequilibrano al 49' con Zapata, servito dallo spunto di Gomez. L' Atalanta continua a imporre gioco, ma non trova spazi. Malinovskyi,appena entrato, decide così di ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta 1-2 (LIVE) : Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. La Juventus in trasferta a Verona. Big match tra Fiorentina e Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. Apre Fiorentina-Atalanta, chiude Verona-Juventus. Nel mezzo l’esordio di Moreno Longo sulla panchina della Sampdoria. Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di sabato 8 febbraio 2020, sfide valide per la ...