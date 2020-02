Fiorentina-Atalanta 1-2, Zapata e Malinovsky regalano il quarto posto alla Dea (Di sabato 8 febbraio 2020) L'Atalanta batte per 2-1 la Fiorentina e si porta al quarto posto in classifica anche grazie alla sconfitta della Roma nell'anticipo contro il Bologna. La Dea ha battuto la squadra con cui aveva avuto più problemi in questa stagione (pareggio all'andata e sconfitta in Coppa Italia) rimontando con Zapata e Malinovsky lo svantaggio iniziale firmato da Chiesa e 27 anni dopo torna a vincere a Firenze. fanpage

