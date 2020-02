Fiorentina-Atalanta 1-2, colpo Champions di Gasperini (Di domenica 9 febbraio 2020) Malinovskiy regala il successo all'Atalanta sul campo della Fiorentina nel secondo anticipo di serie A. Al Franchi finisce 2-1 per gli orobici contro la Fiorentina. E così la squadra di Gasperini si porta solitaria al 4° posto con tre punti di margine sulla Roma (che ha già giocato in questa ventitreesima giornata). Il 2-1 imposto dagli orobici rappresenta la seconda sconfitta di fila e tiene i viola in una posizione di classifica lontana da qualsiasi ambizione. Fiorentina in vantaggio al 32' con Chiesa che irrompe su una respinta di Palomino. Nel 3-5-2 di Iachini rientrano Castrovilli e Milenkovic. Cutrone e Chiesa confermata coppia d'attacco. Gasperini con Gomez e Ilicic dietro Zapata, Castagn e Gosens esterni. Meglio gli ospiti in avvio, i viola puntano sulle ripartenze.Ilicic rompe il ghiaccio con un tiro che non trova il bersaglio. Poi è doppia occasione, con lo sloveno che ... ilfogliettone

