Fiorello contro la Lucarelli per le dichiarazioni su Tiziano Ferro | Selvaggia risponde in

Ieri Fiorello ha detto delle parole davvero pesanti sulla battuta di Tiziano Ferro. A pubblicare lo sfogo del conduttore è stata Selvaggia Lucarelli su TPI News. Stamani in conferenza stampa Fiorello ha bacchettato la giornalista e si è scusato, precisando però che le sue dichiarazioni sono state prese da una 'telefonata privata' con la Lucarelli. "Scusate ma devo fare una premessa. Chiedo scusa ai giornalisti in sala stampa con cui ho un rapporto molto bello, scusa per quella cosa di ieri, per quella… apro otto virgolette "intervista", la mia era una telefonata ingenua, non sono il Dalai Lama, ho letto una cosa che mi ha dato fastidio, non chiamo un giornalista da anni, ma ho detto delle cose… poi le ho viste pubblicate". Selvaggia Lucarelli ha – giustamente – replicato alle parole del co-conduttore di Sanremo 2020. La giornalista di TPI e Il Fatto ...

