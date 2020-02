Fiorello: “Ci hanno chiesto di fare il bis” (Di sabato 8 febbraio 2020) (Adnkronos) – Dopo i primi tre cantanti in gara, Fiorello decide di omaggiare nella serata finale di il suo “amico pazzesco” Amadeus. “Ce l’hai fatta”, gli dice. “Ce l’abbiamo fatta”, risponde lui. Fiorello rivela anche che già venerdì notte la Rai ha proposto ad entrambi il bis per il 2021: “Ieri ci hanno chiesto di fare il Sanremo bis, la risposta la daremo alla fine di questa puntata, cioè la settimana prossima”. Poi chiede la standing ovation per Amadeus e l’Ariston si alza in piedi.L'articolo Fiorello: “Ci hanno chiesto di fare il bis” Meteo Web. meteoweb.eu

Capezzone : Ogni giorno un nuovo cortocircuito #politicamentecorretto. #Fiorello accusa #TizianoFerro nientemeno che di “avergl… - RaiPlay : Grazie @frankgabbani che ci fai VOLARE! ?? Verso l'infinito e oltre! ?? ?? #Sanremo2020 #LAltroFestival… - IlContiAndrea : #Fiorello: 'I vertici Rai ci hanno proposto di fare Sanremo bis. Daremo la risposta a fine puntata, durante la sett… -