Fine vita – Ignazio Marino: il parlamento si assuma l’onere di fare le leggi (Di sabato 8 febbraio 2020) Fine vita – Ignazio Marino: il parlamento si assuma l’onere di fare le leggi – “Spesso il parlamento italiano ha tentato di evitare o ritardare il più possibile la discussione di leggi che coinvolgono la visione etica della vita e della dignità della vita stessa lasciando questo compito alla magistratura, ora però la politica ha il dovere di assumersi le sue responsabilità e normare queste situazioni”. Lo afferma in una nota il professor Ignazio Marino commentando la mozione approvata ieri dal comitato di bioetica sullo stop all’accanimento terapeutico nel caso di Fine vita per i bambini. Per Marino, oggi Professore di Chirurgia e Senior Vice President presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia, “i medici di fronte alla sofferenza hanno il compito di utilizzare tutti gli strumenti per lenirla o eliminarla. Tuttavia, la scelta più ... romadailynews

