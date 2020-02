“Figurine che passione”: nuovo appuntamento il 9 febbraio a Montesarchio (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano gli appuntamenti itineranti della neonata associazione FIGURINE CHE Passione, affiliata ACLI. Dopo Benevento e San Giorgio del Sannio, è la volta di Montesarchio, dove il 9 febbraio presso il Centro Commerciale Liz Gallery, a partire dalle ore 10,00 e per l’intera giornata, collezionisti piccoli e grandi potranno ritrovarsi e scambiare le proprie doppie e misurarsi con i giochi popolari di una volta con le figurine, e ricevere in omaggio album, bustine e gadget . “E’ con molto piacere –dichiara Pasquale Venditti, presidente della neonata Associazione Figurine che Passione- constatare che i collezionisti delle mitiche figurine sono ancora tanti. Lo scopo dell’associazione è quello di diffondere e promuovere la cultura della passione del collezionismo delle figurine calciatori e di conseguenza anche per la passione sportiva, ... anteprima24

AcliBenevento : ACLI – Figurine Che Passione, nuovo appuntamento il 9 febbraio a Montesarchio.