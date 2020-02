Festival di Sanremo 2020, la diretta della finale: scaletta infinita, Bugo e Morgan grandi assenti. La classifica provvisoria – FOTO e VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. L’ultimo step del Festival di Sanremo può cominciare. Come? Con la banda dei Carbinieri che intona l’Inno di Mameli. Anche questa serata sarà abbastanza lunga: la fine è prevista alle 2 inoltrate. LA diretta della finale 21.05 – Ma ora la classifica generale delle prime quattro serate. Junior Cally ancora ultimo. 23 Riki. 21 Elettra Lamborghini. 20 Enrico Nigiotti. 19 Giordana Angi. 18 Alberto Urso. 17 Michele Zarrillo. 16 Rita Pavone. 15 Marco Masini. 14 Paolo Jannacci. 13 Levante. 12 Raphael Gualazzi. 11 Achille Lauro. 10 Anastasio. 9 Rancore. 8 Irene Grandi. 7 Elodie. Se la giocano per la vittoria finale: Tosca, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Le Vibrazioni (terzi), Francesco Gabbani (secondo), Diodato (primo). 20.52 – Anche nel 2010 la serata finale si aprì così. Quando la banda è ancora sul palco, arriva Cristiana ... ilfattoquotidiano

pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 -