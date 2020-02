Festival di Sanremo 2020, la diretta della finale: Piero Pelù ruba la borsa di una signora seduta tra il pubblico – FOTO e VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. L’ultimo step del Festival di Sanremo può cominciare. Come? Con la banda dei Carbinieri che intona l’Inno di Mameli. Anche questa serata sarà abbastanza lunga: la fine è prevista alle 2 inoltrate. LA diretta della finale 22.42 – Canta gli ultimi successi del suo repertorio: Non me lo spiegare, Ed ero contentissimo, Per dirti ciao. Durante l’esibizione bacia in fronte un uomo. Suo marito? Macché, è il fratello Flavio. 22.33 – Leo Gassman, il vincitore delle Nuove Proposte, ripropone il brano con cui ha vinto. Questo ragazzo è proprio bravo: gentile, educato, serio, professionale. Gli auguriamo tutto il meglio. Dopo un blocco pubblicitario, ecco Tiziano Ferro. Amadeus lo annuncia con parole piene di stima: è felice di averlo avuto con sé in questo Festival. Anche lui propone un monologo sui 40 anni e sulla felicità. ... ilfattoquotidiano

pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 -