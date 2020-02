Festival di Sanremo 2020, la diretta della finale: ecco da chi si è vestito Achille Lauro stasera – FOTO e VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. L’ultimo step del Festival di Sanremo può cominciare. Come? Con la banda dei Carbinieri che intona l’Inno di Mameli. Anche questa serata sarà abbastanza lunga: la fine è prevista alle 2 inoltrate. LA diretta della finale 23.15 – Alle undici ecco Francesca Sofia Novello. Una bella che non balla in questo Festival. La gara prosegue poi con Levante e i Pinguini Tattici Nucleari. “In un mondo di John e di Paul, io sono Ringo Starr”, fanno cantare a una signora del pubblico. E il cantante quasi bacia Mara Venier. Achille Lauro scende le scale vestito da Elisabetta I. “Questa notte morirò per il mio popolo in nome della libertà per tutti“, aveva twittato. E si bacia con Boss Doms, il suo chitarrista. E’ lui la vera rivelazione di questo Festival. Fiorello: “Lui è talmente avanti che siamo già ... ilfattoquotidiano

pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 -