Festival di Sanremo 2020, la diretta della finale: ecco da chi si è vestito Achille Lauro stasera – FOTO e VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. L’ultimo step del Festival di Sanremo può cominciare. Come? Con la banda dei Carbinieri che intona l’Inno di Mameli. Anche questa serata sarà abbastanza lunga: la fine è prevista alle 2 inoltrate. LA diretta della finale 23.45 – Il tema dell’ambiente sbarca anche a Sanremo grazie alla realtà aumentata e ai pensieri degli alunni scuola elementare Alessandro Volta di Sanremo. “Il mondo che lasciamo a loro è una nostra responsabilità”, assicura Ama. Subito dopo, arriva l’inno contro il populismo di Junior Cally. Anche stavolta è senza maschera. Grandi applausi per Raphael Gualazzi: la sua Carioca è musicalmente una delle più belle di questo Festival. Tosca scende le scale scalza, ma pur sempre con la sua classe: Ho amato tutto è un tuffo nell’eleganza. Gabbani invece vuole vincere (e ha ... ilfattoquotidiano

pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 -