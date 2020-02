Festival di Sanremo 2020, è ora di parlare di un paio di temi veramente importanti (Di sabato 8 febbraio 2020) Spero che siano d’accordo i miei venticinque lettori se questa volta lascio da parte il solito schema dei buoni e cattivi del Festival, per riprendere un paio di temi che mi sembrano importanti e che si sono manifestati con grande evidenza in queste serate, in particolare quella di giovedì. D’altronde anche ieri sera ne hanno fatto cenno, pur scherzosamente, sia Fiorello con la battuta del pappagallo, sia Antonella Clerici nelle sue regole per un perfetto Sanremo. Come si ottengono risultati di ascolto così elevati come il 54% della terza serata? Cominciando con delle gaffe che scatenino polemiche fin dai giorni precedenti, suggeriva Antonella. Solo una battuta? Certo che, se le critiche fin dai giorni precedenti sono un classico del Festival, mai come quest’anno sono state tanto pesanti, insistite e gravi, spaziando dal tema economico a quello del sessismo a quello ... ilfattoquotidiano

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… -