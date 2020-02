Festival di Sanremo 2020, chi sono i Gente de Zona: la band cubana che fa ballare l’Ariston con “La Gozadera” e “Bailando” (Di sabato 8 febbraio 2020) I Gente de Zona, ossia Alexander Delgado e Randy Malcom, questa sera infiammano il Teatro Ariston di Sanremo con un medley di due loro grandi successi: “La Gozadera” e “Bailando”, accompagnati dal corpo di ballo della Rai. “Bailando”, è stata la hit che ha fatto diventare i Gente de Zona un fenomeno mondiale. Il brano portato dal successo assieme a Enrique Iglesias e Descemer Bueno, è stato il più grande successo latino del 2014, rimanendo per 41 settimane al primo posto su “Billboard’s Hot Latin Songs”. “La Gozadera”, uno dei due brani con cui i Gente de Zona si esibiranno durante la finale, è incluso in “Visualízate”, il primo album del duo con Sony Music Latin. Pubblicato nell’aprile del 2016, ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche Billboard “Top Latin Albums” e “Top Tropical albums”, e ha vinto il Grammy latino per il Miglior Album Tropical Fusion. Negli ultimi cinque ... ilfattoquotidiano

