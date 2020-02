Fed Cup 2020: Italia, la strada per i playoff passa dalla Croazia della capitana Iva Majoli (Di sabato 8 febbraio 2020) Sarà Italia-Croazia uno dei due match di Tallinn che varranno un posto negli spareggi per risalire nel Gruppo Mondiale di Fed Cup dal Gruppo I della Zona Euro-Africana. L’altro è tra Estonia e Ucraina, mentre a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo, ci sono gli incontri tra Serbia e Slovenia e tra Polonia e Svezia. Ciò che interessa principalmente il nostro Paese, però, si lega alle vicende di Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto e della loro capitana non giocatrice, Tathiana Garbin. Per il movimento Italiano femminile, protagonista di tempi davvero poco felici nelle ultime annate solo occasionalmente intervallate da giornate di successo, sarebbe un segnale importante la possibilità di tornare almeno a lottare per un posto tra le migliori nazioni del mondo, proprio mentre finalmente qualcosa di buono si sta muovendo tra le ... oasport

