Fantacalcio, Fiorentina-Atalanta: chi mettere? (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo le polemiche scaturite dalla sconfitta con la Juventus e sfociate nello sfogo di Commisso, la Fiorentina ha l’opportunità di rimettersi in pista nella gara contro l’Atalanta. Due realtà interessanti del nostro cacio che stanno vivendo però due momenti opposti.La Fiorentina sta trovando stabilità dopo l’arrivo di Iachini, che ha sostituito Montella sulla panchina viola. Un inizio positivo stravolto dalla sconfitta con la Juve. Momento opposto per l’Atalanta, che dopo la qualificazione in Champions dello scorso anno sta continuando a stupire.Chi schierare al FantacalcioLa domanda allora sorge spontanea: chi schierare al Fantacalcio di queste due squadre? Per quanto riguarda l’Atalanta ci sarebbe l’imbarazzo della scelta, soprattutto in attacco. Noi ci soffermiamo su un solo nome: quello di Ilicic, capace di partite incredibili.Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, la scelta è ... italiasera

