Falchi e Di Girolamo inviate, regalini Rai a Forza Italia e Pd. Viale Mazzini fa felici il deputato azzurro Ruggieri e il ministro Boccia (Di sabato 8 febbraio 2020) Un piacere alla Vigilanza, in Rai, si fa sempre volentieri. Soprattutto se è un piacere a qualcuno di Forza Italia, il partito cui appartiene il presidente della vigilanza stessa, Alberto Barachini. Con FI è stato infatti eletto Andrea Ruggieri, che non solo è nipote di Bruno Vespa, il conduttore di Porta a porta da sempre caro a Silvio Berlusconi, ma è stato per due anni e mezzo il responsabile dei rapporti di Forza Italia con le tv. Ruggieri oggi è deputato e membro, appunto, della commissione parlamentare di vigilanza. E dal 2013 è il compagno della showgirl Anna Falchi, già valletta a Sanremo nel 1995 ed ex moglie di Stefano Ricucci. Ora, Anna Falchi è stata scelta dalla Vita in diretta come inviata speciale al Festival di Sanremo 2020. E al suo fianco, in nome della par condicio, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno ingaggiato una commentatrice in quota Pd: Nunzia Di Girolamo ... lanotiziagiornale

