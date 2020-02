“Facciamo una figlia e la stupriamo”, l’orrore delle mamme pedofile (Di sabato 8 febbraio 2020) Una delle donne è di Terni, l’altra di Reggio Emilia. L’uomo, di Grosseto, è il padre di una delle vittime messa al mondo per "realizzare fantasie sessuali condivise". Ora è in isolamento in carcere c’è il rischio che sia linciato dagli altri detenuti. I tre avevano una chat sulla quale condividevano una sorta di 'prontuario pedopornografico' ("Come praticare l’amore bambino"). fanpage

